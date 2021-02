Apple все-таки выпустит MagSafe смарт-пауэрбанк для iPhone 12 — зачем он нужен?

Нужен? Или нет?

В iOS 14.5 beta 2 обнаружилась информация о неком новом устройстве, над которым сейчас работают в Apple. Речь идет о магнитном пауэрбанке на основе технологии MagSafe.

MagSafe Smart PowerBank может выйти уже совсем скоро. Его готовят для линейки iPhone 12. Почему он смарт? В чем умность данного девайса?

Оказывается, новинка способна удерживать заряд смартфона на одном уровне — в районе 90%. Это оптимально для сохранности аккумулятора, так он дольше прослужит. Пользователю достаточно закрепить компактный пауэрбанк сзади и начать получать удовольствие. Небольшая батарея свежего айфона прослужит дольше! Это и есть ответ на вопрос — зачем вообще нужен MagSafe Smart PowerBank.

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir

— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021