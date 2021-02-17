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Apple все-таки выпустит MagSafe смарт-пауэрбанк для iPhone 12 — зачем он нужен?

17 Фев, 2021

Apple все-таки выпустит MagSafe смарт-пауэрбанк для iPhone 12 — зачем он нужен?

Нужен? Или нет?

В iOS 14.5 beta 2 обнаружилась информация о неком новом устройстве, над которым сейчас работают в Apple. Речь идет о магнитном пауэрбанке на основе технологии MagSafe.

MagSafe Smart PowerBank может выйти уже совсем скоро. Его готовят для линейки iPhone 12. Почему он смарт? В чем умность данного девайса?

Оказывается, новинка способна удерживать заряд смартфона на одном уровнев районе 90%. Это оптимально для сохранности аккумулятора, так он дольше прослужит. Пользователю достаточно закрепить компактный пауэрбанк сзади и начать получать удовольствие. Небольшая батарея свежего айфона прослужит дольше! Это и есть ответ на вопрос — зачем вообще нужен MagSafe Smart PowerBank.

А когда? Вероятно, что анонсируют устройство в марте вместе с новым iPad Pro. Ждем.

Источник: Wccftech

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