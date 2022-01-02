Apple выпускает эксклюзивные Tiger AirPods Pro в честь года тигра

Посмотрим.

2022-й год, как известно, по китайскому календарю является годом тигра. И в честь этого события Apple представила эксклюзивную версию своих премиальных наушников AirPods Pro. Называются они Tiger AirPods Pro.

Чем тигриные AirPods Pro отличаются от обычных? Эксклюзивной упаковкой и эмодзи тигра на корпусе зарядного кейса. Стоят наушники также, не дороже.

Кейс Tiger AirPods поддерживает магнитную зарядку MagSafe!

Также покупателям подарят 12 карточек с эмодзи животных.

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