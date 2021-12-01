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Apple выпустила 6 новых циферблатов (PRODUCT)RED для Apple Watch — где скачать

1 Дек, 2021

Apple выпустила 6 новых циферблатов (PRODUCT)RED для Apple Watch — где скачать

Расскажем.

В честь Всемирного дня борьбы со СПИД купертиновцы выпустили 6 новых циферблатов в фирменной расцветке (PRODUCT)RED для своих умных часов Apple Watch.

Скачать их можно по следующей ссылке. Как выглядят? Смотрим выше.

Также Apple запустила акцию, в рамках которой $1 с каждой покупки в Apple Store (не путать с App Store) будет отправлен в фонд по борьбе со СПИД, а также коронавирусом. Акция продлится с сегодняшнего дня по 6 декабря.

Достаточно купить любое устройство в Apple Store или на сайте Apple помощью Apple Pay.

К слову, с 2006 года Apple пожертвовала более $270 000 000 на борьбу со СПИД.

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