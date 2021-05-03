Apple выпустила iOS 12.5.3 — что нового?

Купертиновцы помнят о старых айфонах.

У вас iPhone 5S или 6? О вас не забыли! Apple продолжает обновлять iOS 12. Сегодня вышла iOS 12.5.3. Весит апдейт немного, всего около сотни мегабайт.

К традиционным исправлениям ошибок и повышению производительности добавляется исправление бага с неактивным выключателем/включателем отслеживания со стороны установленных приложений (все как у iOS 14.5). Теперь за вами следить не будут, ура!

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