Apple выпустила iOS 14.2. Что нового и стоит ли обновляться?

Дождались!



С 5 ноября 2020 вы можете скачать себе новую прошивку с номером 14.2. Почему это хорошая новость? Не все нововведения для нас важны. А вот исправление багов и ошибок – для всех. Разберёмся во всём вместе. Поехали!

Начнём с ошибок. Их было просто море в iOS 14. Из-за них даже торопились выкатить iOS 14.0.1. Но помогло это не всем. Почти все баги ушли в iOS 14.1. Решили проблемы с определителем номера, вводом пароля на экране блокировки, Музыкой, Apple Watch и другим. Но остались ещё более мелкие баги, их решили как раз в 14.2. Если у вас ещё остались какие-то проблемы, то пишите нам в комментариях!

Важно: не все проблемы связаны именно с Apple. Сбои в работе сторонних приложений – это неспешность чужих программистов. Хоть проблемы с Инстаграмом и другими популярными приложениями решаются очень быстро. Не настолько богатые компании заставляют себя ждать. Ну что ж, подождём.

Нововведения:

Собственная кнопка у Шазам в Пункте управления. Добавить его можно в «Настройки» => «Пункт управления». Теперь вам не нужно даже само приложение в телефоне. Здесь я рассказал об этом новом и очень удобном способе.

Также в Пункте управления теперь новый вид проигрывания контента на заблокированном устройстве.

В «Лупе» теперь можно распознавать людей.

Новый дизайн кнопки Watch.

Появились более 100 новых эмодзи. А ведь Apple знает, что все мы ждали именно этого…

Добавили новые обои.

Обновили алгоритм зарядки и вообще расхода энергии в Apple AirPods и AirPods Pro.

Для России активировали функцию ЭКГ в Apple Watch версии 4 и новее. В Айфонах никакой функции ЭКГ, конечно, нет, но и Apple Watch ее сам по себе не будет поддерживать, ведь умные часы Apple работают в связке с iPhone и то только на прошивке watchOS 7.1 (которая тоже выйдет в день релиза iOS 14.2). Если вы не обновитесь до iOS 14.2, то на watchOS 7.1 перейти не получится.

Началась поддержка HomePod Mini и его новых функций. В приложении «Дом» тоже есть изменения.

Началась поддержка фишек iPhone 12 и iPhone 12 Pro – LiDAR и MagSafe.

Чтобы скачать: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Новую прошивку поддерживают:

iPhone SE (1 и 2 поколения).

iPhone 6s/6S Plus.

iPhone 7/7 Plus.

iPhone 8/8 Plus.

iPhone X.

iPhone XR.

iPhone XS/XS Max.

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.

iPhone 12 Mini/12/12 Pro и 12 Pro Max.

iOS 14.2 весит около 850 Мб в зависимости от модели вашего iPhone.

Если у вас есть проблемы с прошивкой iOS 14 или iOS 14.0.1 или iOS 14.1 или iOS 14.2, то напишите в комментариях, а еще лучше – в нашей теме о проблемах iOS 14 в ВКонтакте.

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