Новости

Apple выпустила iOS 14.2. Что нового и стоит ли обновляться?

5 Ноя, 2020

Apple выпустила iOS 14.2. Что нового и стоит ли обновляться?

Дождались!

С 5 ноября 2020 вы можете скачать себе новую прошивку с номером 14.2. Почему это хорошая новость? Не все нововведения для нас важны. А вот исправление багов и ошибок – для всех. Разберёмся во всём вместе. Поехали!

iOS 14.2

Начнём с ошибок. Их было просто море в iOS 14. Из-за них даже торопились выкатить iOS 14.0.1.  Но помогло это не всем. Почти все баги ушли в iOS 14.1. Решили проблемы с определителем номера,  вводом пароля на экране блокировки, Музыкой, Apple Watch и другим. Но остались ещё более мелкие баги, их решили как раз в 14.2. Если у вас ещё остались какие-то проблемы, то пишите нам в комментариях!

Важно: не все проблемы связаны именно с Apple. Сбои в работе сторонних приложений – это неспешность чужих программистов. Хоть проблемы с Инстаграмом и другими популярными приложениями решаются очень быстро. Не настолько богатые компании заставляют себя ждать. Ну что ж, подождём.

Нововведения:

  • Собственная кнопка у Шазам в Пункте управления. Добавить его можно в «Настройки» => «Пункт управления». Теперь вам не нужно даже само приложение в телефоне. Здесь я рассказал об этом новом и очень удобном способе.
  • Также в Пункте управления теперь новый вид проигрывания контента на заблокированном устройстве.
  • В «Лупе» теперь можно распознавать людей.
  • Новый дизайн кнопки Watch.

Watch в iOS 14.2

  • Появились более 100 новых эмодзи. А ведь Apple знает, что все мы ждали именно этого…

Эмодзи в iOS 14.2

  • Добавили новые обои.

Обои iOS 14.2

  • Обновили алгоритм зарядки и вообще расхода энергии в Apple AirPods и AirPods Pro.
  • Для России активировали функцию ЭКГ в Apple Watch версии 4 и новее. В Айфонах никакой функции ЭКГ, конечно, нет, но и Apple Watch ее сам по себе не будет поддерживать, ведь умные часы Apple работают в связке с iPhone и то только на прошивке watchOS 7.1 (которая тоже выйдет в день релиза iOS 14.2). Если вы не обновитесь до iOS 14.2, то на watchOS 7.1 перейти не получится.
  • Началась поддержка HomePod Mini и его новых функций. В приложении «Дом» тоже есть изменения.
  •  Началась поддержка фишек iPhone 12 и iPhone 12 Pro – LiDAR и MagSafe.

Чтобы скачать: «Настройки» → «Основные» →  «Обновление ПО».

Новую прошивку поддерживают:

  • iPhone SE (1 и 2 поколения).
  • iPhone 6s/6S Plus.
  • iPhone 7/7 Plus.
  • iPhone 8/8 Plus.
  • iPhone X.
  • iPhone XR.
  • iPhone XS/XS Max.
  • iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.
  • iPhone 12 Mini/12/12 Pro и 12 Pro Max.

iOS 14.2

iOS 14.2 весит около 850 Мб в зависимости от модели вашего iPhone.

Если у вас есть проблемы с прошивкой iOS 14 или iOS 14.0.1 или iOS 14.1 или iOS 14.2, то напишите в комментариях, а еще лучше – в нашей теме о проблемах iOS 14 в ВКонтакте.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020