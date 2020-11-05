Apple выпустила iOS 14.2. Что нового и стоит ли обновляться?
Дождались!
С 5 ноября 2020 вы можете скачать себе новую прошивку с номером 14.2. Почему это хорошая новость? Не все нововведения для нас важны. А вот исправление багов и ошибок – для всех. Разберёмся во всём вместе. Поехали!
Начнём с ошибок. Их было просто море в iOS 14. Из-за них даже торопились выкатить iOS 14.0.1. Но помогло это не всем. Почти все баги ушли в iOS 14.1. Решили проблемы с определителем номера, вводом пароля на экране блокировки, Музыкой, Apple Watch и другим. Но остались ещё более мелкие баги, их решили как раз в 14.2. Если у вас ещё остались какие-то проблемы, то пишите нам в комментариях!
Важно: не все проблемы связаны именно с Apple. Сбои в работе сторонних приложений – это неспешность чужих программистов. Хоть проблемы с Инстаграмом и другими популярными приложениями решаются очень быстро. Не настолько богатые компании заставляют себя ждать. Ну что ж, подождём.
Нововведения:
- Собственная кнопка у Шазам в Пункте управления. Добавить его можно в «Настройки» => «Пункт управления». Теперь вам не нужно даже само приложение в телефоне. Здесь я рассказал об этом новом и очень удобном способе.
- Также в Пункте управления теперь новый вид проигрывания контента на заблокированном устройстве.
- В «Лупе» теперь можно распознавать людей.
- Новый дизайн кнопки Watch.
- Появились более 100 новых эмодзи. А ведь Apple знает, что все мы ждали именно этого…
- Добавили новые обои.
- Обновили алгоритм зарядки и вообще расхода энергии в Apple AirPods и AirPods Pro.
- Для России активировали функцию ЭКГ в Apple Watch версии 4 и новее. В Айфонах никакой функции ЭКГ, конечно, нет, но и Apple Watch ее сам по себе не будет поддерживать, ведь умные часы Apple работают в связке с iPhone и то только на прошивке watchOS 7.1 (которая тоже выйдет в день релиза iOS 14.2). Если вы не обновитесь до iOS 14.2, то на watchOS 7.1 перейти не получится.
- Началась поддержка HomePod Mini и его новых функций. В приложении «Дом» тоже есть изменения.
- Началась поддержка фишек iPhone 12 и iPhone 12 Pro – LiDAR и MagSafe.
Чтобы скачать: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Новую прошивку поддерживают:
- iPhone SE (1 и 2 поколения).
- iPhone 6s/6S Plus.
- iPhone 7/7 Plus.
- iPhone 8/8 Plus.
- iPhone X.
- iPhone XR.
- iPhone XS/XS Max.
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.
- iPhone 12 Mini/12/12 Pro и 12 Pro Max.
iOS 14.2 весит около 850 Мб в зависимости от модели вашего iPhone.
Если у вас есть проблемы с прошивкой iOS 14 или iOS 14.0.1 или iOS 14.1 или iOS 14.2, то напишите в комментариях, а еще лучше – в нашей теме о проблемах iOS 14 в ВКонтакте.
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