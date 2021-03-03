Apple выпустила iOS 14.5 beta 3 – что нового?

Пока известно не слишком много.

Apple продолжает доводить iOS 14.5 до ума. Бета-тестирование в самом разгаре. Сообщается о выходе iOS 14.5 beta 3.

Сборка имеет номер 18E5164h и весит около 490 МБ. Скачать обновление можно “по воздуху” (если у вас есть профиль разработчика).

Что интересного в iOS 14.5 beta 3? Сейчас трудно сказать. Изменения в прошивке еще изучаются. Сама Apple немногословна – улучшена стабильность, исправлены баги.

Впрочем, некоторые нововведения заметны. Например, появилась вкладка “Элементы” в приложении “Локатор”. Она помогает искать устройства, созданные не Apple. Наушники от Beats и так далее.

Кроме того, ожидается, что в “Элементах” будут отображаться AirTag (NFC-метки, о которых давно говорят).

Это все, что удалось выяснить про iOS 14.5 beta 3 на данный момент. Мы обновим новость, когда обнаружим что-нибудь важное.

P.S. Снова доступна установка музыкального приложения по умолчанию для Siri.

Источник: 9to5mac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)