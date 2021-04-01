Apple выпустила iOS 14.5 beta 6. Много нового

Небесполезный апдейт.

Похоже, что финальную версию iOS 14.5 придется подождать. Тестирование прошивки продолжается. Сообщается, что вышла шестая бета (пока лишь для разработчиков).

Сборка распространяется под номером 18E5194a. Весит iOS 14.5 beta 6 примерно 260 МБ (в зависимости от устройства).

Исправлены не только ошибки. Есть интересные нововведения. Например, обновлена русская Siri. Она стала звучать более естественно – благодаря технологии Neural TTS.

Англоязычная Siri тоже изменилась. Apple добавила 2 новых голоса – женский и мужской. Женский перестал устанавливаться по умолчанию. Выберите нужный при активации iPhone.

Также iOS 14.5 beta 6 выполняет перерасчет максимальной емкости и пиковой производительности аккумулятора. Сказанное относится к моделям iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Это решает проблему неточной оценки состояния батареи у некоторых пользователей.

Источник: iclarified.com

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