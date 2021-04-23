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Apple выпустила iOS 14.6 beta 1. Что нового?

23 Апр, 2021

Apple выпустила iOS 14.6 beta 1. Что нового?

Изменений мало.

iOS 14.5 не будет последним обновлением перед iOS 15. Сообщается, что вышла iOS 14.6 beta 1 для разработчиков.

Сборка имеет номер 18F5046f. Есть ли интересные нововведения? Пока обнаружено лишь одно.

iOS 14.6 beta 1

Теперь перейти с бета-версии на финальную стало проще. После выхода Release Candidate предлагается выбор – продолжить тестирование или установить релиз.

Никаких лишних манипуляций. Других серьезных изменений в iOS 14.6 beta 1 не найдено (на момент публикации новости). Apple упоминает только повышение стабильности и исправление ошибок.

Источник: macrumors.com

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