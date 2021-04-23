Apple выпустила iOS 14.6 beta 1. Что нового?

Изменений мало.

iOS 14.5 не будет последним обновлением перед iOS 15. Сообщается, что вышла iOS 14.6 beta 1 для разработчиков.

Сборка имеет номер 18F5046f. Есть ли интересные нововведения? Пока обнаружено лишь одно.

Теперь перейти с бета-версии на финальную стало проще. После выхода Release Candidate предлагается выбор – продолжить тестирование или установить релиз.

Никаких лишних манипуляций. Других серьезных изменений в iOS 14.6 beta 1 не найдено (на момент публикации новости). Apple упоминает только повышение стабильности и исправление ошибок.

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)