Apple выпустила iOS 14.6 beta 1. Что нового?
Изменений мало.
iOS 14.5 не будет последним обновлением перед iOS 15. Сообщается, что вышла iOS 14.6 beta 1 для разработчиков.
Сборка имеет номер 18F5046f. Есть ли интересные нововведения? Пока обнаружено лишь одно.
Теперь перейти с бета-версии на финальную стало проще. После выхода Release Candidate предлагается выбор – продолжить тестирование или установить релиз.
Никаких лишних манипуляций. Других серьезных изменений в iOS 14.6 beta 1 не найдено (на момент публикации новости). Apple упоминает только повышение стабильности и исправление ошибок.
Источник: macrumors.com
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