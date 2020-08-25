Apple выпустила iOS 14 beta 6. Что нового

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Apple выпустила шестую бета-версию iOS 14 для зарегистрированных разработчиков. Релиз прошивки состоялся через неделю после запуска iOS 14 beta 5. Это указывает на то, что Apple перешла на недельный цикл запуска новых тестируемых сборок iOS 14 в рамках подготовки к осеннему релизу.

Что нового в iOS 14 beta 6

Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.

Если в iOS 14 beta 6 будут обнаружены другие нововведения, мы обновим эту публикацию.

Шестая публичная бета-версия iOS 14 будет выпущена в течение суток. Что касается финальной версии iOS 14, то ее запуск состоится в сентябре или октябре.

Напомним, что ранее Apple официально предупредила об отложенном запуске смартфонов из линейки iPhone 12. Компания выпустит их в октябре. В связи с этим задержка может случиться и с релизом финальной версии iOS 14.

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