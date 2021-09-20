Apple выпустила iOS 15 — что нового
Наконец-то!
Финальная iOS 15 вышла. Скачать ее может любой желающий. Конечно, при условии, что смартфон ее поддерживает. Нововведений множество, хотя и не так много, как хотелось бы.
Почитать о новой iOS 15 вы можете в нашем большом и максимально подробном материале. Там описаны все нововведения и даны ссылки на полезные инструкции.
Также сегодня Apple выкатила финальные iPadOS 15 и watchOS 8 для планшетов iPad и смарт-часы Apple Watch Series соответственно.
Полезно знать:
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