Apple выпустила iOS 15 — что нового

Наконец-то!

Финальная iOS 15 вышла. Скачать ее может любой желающий. Конечно, при условии, что смартфон ее поддерживает. Нововведений множество, хотя и не так много, как хотелось бы.

Почитать о новой iOS 15 вы можете в нашем большом и максимально подробном материале. Там описаны все нововведения и даны ссылки на полезные инструкции.

Также сегодня Apple выкатила финальные iPadOS 15 и watchOS 8 для планшетов iPad и смарт-часы Apple Watch Series соответственно.

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