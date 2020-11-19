Apple выпустила исправленную iOS 14.2, но только для iPhone 12

Правильная iOS для новых айфонов.

Сегодня компания Apple неожиданно выпустила обновленный вариант iOS 14.2. Весьма необычный. И вы вполне могли не заметить апдейт. Дело в том, что он предназначен исключительно и только для модельного ряда iPhone 12.

Номер апдейта 18B111 (предыдущая сборка, напомним, обозначалась 18B92).

Сообщается, что обновленная iOS 14.2 доступна для тех обладателей Айфон 12, которые ранее еще не успели обновиться с iOS 14.1.

К сожалению, какие именно исправления содержатся в iOS 14.2 18B111, не уточняется. Возможно речь идет о незначительных улучшениях (и решениях проблем с установкой).

Напомним, что финальная iOS 14.2 была представлена в начале ноября. А в начале декабря обладатели айфонов смогут обновиться до iOS 14.3 (две девелоперские беты уже вышли).

О глобальных нововведениях iOS 14 читаем тут.

Важно! Исправленная iOS 14.2 будет отображаться в разделе «Обновление ПО» у обладателей iPhone 12 с iOS 14.1 на борту.

Источник: MacRumors

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: