Apple выпустила macOS 11.1 Big Sur Developer Beta: что нового?

Устранены ошибки и баги Big Sur 11.



12 Ноября 2020 стала доступна macOS 11 Big Sur. А теперь запущено тестирование первой Беты новой Big Sur 11.1. Посмотрим, что в ней нового.

Про саму macOS 11 Big Sur мы уже очень подробно написали. Там есть вся необходимая информация: что нового, какие устройства поддерживает и другое. Из главного: новый дизайн, обновлённый Safari, Центр уведомлений и Центр управления очень похожи на iOS.

Новая Big Sur 11.1 включает в себя только исправление ошибок и багов. Случаи неудачной установки новой ОС уже есть. Так же мы писали о способах обновления до новой прошивки. Советую прочитать перед установкой. Но самое главное скажу сразу: обязательно сделайте резервную копию данных.

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