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Apple выпустила macOS 11.1 Big Sur Release Candidate: что нового, для каких компьютеров доступно?

10 Дек, 2020

Apple выпустила macOS 11.1 Big Sur Release Candidate: что нового, для каких компьютеров доступно?

Почти готова версия для всех.

Всем привет, 10 декабря 2020 Apple начала раздавать предрелизную macOS 11.1 Big Sur. Все подробности о новой 11.1 RC – у нас. Поехали!

macOS 11.1

 

 

Визуальных изменений нет вообще, а вот поддержку «взрослых» Маков подправили. Проблема была в том, что возникали проблемы в обновлении до Big Sur 11.0.1. Чтобы избежать всяких проблем, прочитайте нашу статью на эту тему. Но если честно, то одно нововведение есть – это поддержка AirPods Max, но это так себе новость, правда?

Big Sur 11.1

Установить macOS 11.1 можно на те же Маки, что и были в списке для обычной Big Sur. Это:

  • MacBook Air/Pro и Mac Pro – с 2013-го.
  • Mac Mini и iMac – с 2014.
  • MacBook – с 15-го.
  • iMac Pro – c 17-го.

macOS 11 Big Sur

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