Apple выпустила необычные AirPods Pro к китайскому Новому году

Настоящая находка для коллекционеров.

Apple часто балует азиатских пользователей. Особенно когда есть повод. 12 февраля – кто не знал – начинается празднование китайского Нового года. Компания решила не оставлять местных поклонников без подарков.

В продажу поступила уникальная версия наушников AirPods Pro. Все дело в оформлении. На коробке и зарядном чехле выгравирован маленький бык, выглядывающий из головы большого быка. Вокруг них изображены звезды.

Дизайн создан в честь года Быка, наступающего в 2021 (по китайскому лунному календарю). Увы, без нюансов не обошлось. Эти AirPods Pro выпущены ограниченным тиражом.

Новинка доступна только в Гонконге, континентальном Китае, Малайзии, Тайване и Сингапуре. Причем не более 2 пар в одни руки. Заказы принимаются в розничных магазинах Apple, а также на официальном сайте.

С технической стороны – нет никаких различий с обычными AirPods Pro. Цена тоже не изменилась. В Поднебесной за них, как и раньше, просят 1999 юаней – примерно 22 879 рублей.

Источник: imore.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)