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Apple выпустила новое обновление macOS Mojave 10.14.6 и исправила баги

3 Окт, 2020

Apple выпустила новое обновление macOS Mojave 10.14.6 и исправила баги

Обновление так же перезапустит Safari 14.

По словам разработчиков, обновление настроек безопасности Mojave 2020-005, выпущенное в сентябре, вызвало серьезные проблемы у пользователей Mac. Многие жаловались на замедленную работу девайса, а так же на другие ошибки в системе. Обновление также коснулось Safari, однако и он через какое – то время вышел из строя у некоторых владельцев ноутбука.

MacBook Air on a Table Mock-Up

Новое дополнительное обновление macOS 10.14.16 устранило все неполадки, учиненное Mojave 2020-005. Оно вышло сегодня и его можно установить в настройках вашего MacBook.

Apple macOS 10.14.6

А вы сталкивались с трудностями в последнем обновлении?

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