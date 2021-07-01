Apple выпустила обновленную iOS 15 beta 2 для разработчиков — зачем?

Необычно.

Вчера вместе с первой публичной бета-версией iOS 15 купертиновцы также представили и обновленный вариант iOS 15 beta 2 для разработчиков. Номер тестовой прошивки — 19A5281j.

Для чего Apple это сделала? Выпуск вторых версий одних и тех бет — крайне нетипичный шаг. Всё ради нас. iOS 15 beta 2.5 (назовем её так) исправляет баги, обнаруженные в первом варианте, а также повышает стабильность работы и решает проблемы с безопасностью. Взломать второй вариант будет куда сложнее. Хакерам не пройти.

О ключевых нововведения iOS 15 читаем тут, а второй её бета-версии — здесь.

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