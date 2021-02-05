Apple выпустила обновленную версию iOS 14.5 beta 1 для разработчиков

Исправления и улучшения.

Компания Apple представила обновленную версию первой беты iOS 14.5 для девелоперов с рядом улучшений и исправлений. Номер прошивки 18E5140k. Напомним, что iOS 14.5 Developers Beta 1 была выпущена пару дней назад.

Что изменилось?

Самое важное — улучшилась работа с Face ID, когда айфон используется в связке со смарт-часами Apple Watch. Это одна из главных фишек iOS 14.5, о ней мы писали отдельно.

Остальные функции (среди важных — работа с двумя SIM-картами в 5G-режиме, обязательное соблюдение обновленных требований конфиденциальности разработчиками ПО, поддержка геймпадов от Xbox Series S/X и PS5) также стали работать стабильнее. Заметили?

Источник: 9To5Mac

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