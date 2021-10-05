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Apple выпустила официальное видео «В честь Стива»

5 Окт, 2021

Apple выпустила официальное видео «В честь Стива»

К годовщине смерти Стива Джобса.

На сайте Apple опубликовано видео под названием «В честь Стива». В ролике демонстрируются главные достижения Стива Джобса, а также памятные моменты из жизни компании, отрывки из ярких выступлений и, конечно, презентации оригинального Айфона.

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Также под видео можно найти обращение от семьи Джобса.

Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Болезнь ему диагностировали в 2003 году. Через 8 лет Стив Джобс покинул пост генерального директора Apple, назначив своим приемником Тима Кука. Спустя 1,5 месяца Стив Джобс скончался.

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