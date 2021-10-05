Apple выпустила официальное видео «В честь Стива»
К годовщине смерти Стива Джобса.
На сайте Apple опубликовано видео под названием «В честь Стива». В ролике демонстрируются главные достижения Стива Джобса, а также памятные моменты из жизни компании, отрывки из ярких выступлений и, конечно, презентации оригинального Айфона.
Также под видео можно найти обращение от семьи Джобса.
Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Болезнь ему диагностировали в 2003 году. Через 8 лет Стив Джобс покинул пост генерального директора Apple, назначив своим приемником Тима Кука. Спустя 1,5 месяца Стив Джобс скончался.
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