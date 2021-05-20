Apple выпустила публичную iOS 14.7 beta 1 — уже можно скачать и установить

Вот и Public Beta.

Вчера ночью Apple выкатила девелоперскую бета-версию iOS 14.7. А сейчас представила уже публичную. Достаточно иметь профиль бета-тестера, чтобы скачать ее. Как установить публичную тестовую прошивку? Мы уже рассказывали и не раз. Применительно к iOS 14 читаем вот тут.

Все достаточно просто.

Что нового? Все то же, что и в девелоперской бете. Со списком нововведений вы можете ознакомиться здесь. Самое главное тезисно:

Возможность использования жестов в HomePod. Жесты в Apple Watch. Новые звуки для медитации. Сервис SignTime, способный переводить с языка жестов и наоборот. VoiceOver научился описывать людей. Настройка AirPods на основе результатов проверки слуха. Тонкая настройка размеров, цвета и толщины текста.

Бета-версий iOS 14.7 будет много, так что работать она будет все стабильнее и все быстрее.

Напомним, что iOS 14.7 можно установить на следующие айфоны:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE 2020

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