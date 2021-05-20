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Apple выпустила публичную iOS 14.7 beta 1 — уже можно скачать и установить

20 Май, 2021

Apple выпустила публичную iOS 14.7 beta 1 — уже можно скачать и установить

Вот и Public Beta.

Вчера ночью Apple выкатила девелоперскую бета-версию iOS 14.7. А сейчас представила уже публичную. Достаточно иметь профиль бета-тестера, чтобы скачать ее. Как установить публичную тестовую прошивку? Мы уже рассказывали и не раз. Применительно к iOS 14 читаем вот тут.

Все достаточно просто.

Что нового? Все то же, что и в девелоперской бете. Со списком нововведений вы можете ознакомиться здесь. Самое главное тезисно:

  1. Возможность использования жестов в HomePod.
  2. Жесты в Apple Watch.
  3. Новые звуки для медитации.
  4. Сервис SignTime, способный переводить с языка жестов и наоборот.
  5. VoiceOver научился описывать людей.
  6. Настройка AirPods на основе результатов проверки слуха.
  7. Тонкая настройка размеров, цвета и толщины текста.

Бета-версий iOS 14.7 будет много, так что работать она будет все стабильнее и все быстрее.

Напомним, что iOS 14.7 можно установить на следующие айфоны:

  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone SE 2020

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