Apple выпустила публичную iOS 14.7 beta 1 — уже можно скачать и установить
Вот и Public Beta.
Вчера ночью Apple выкатила девелоперскую бета-версию iOS 14.7. А сейчас представила уже публичную. Достаточно иметь профиль бета-тестера, чтобы скачать ее. Как установить публичную тестовую прошивку? Мы уже рассказывали и не раз. Применительно к iOS 14 читаем вот тут.
Все достаточно просто.
Что нового? Все то же, что и в девелоперской бете. Со списком нововведений вы можете ознакомиться здесь. Самое главное тезисно:
- Возможность использования жестов в HomePod.
- Жесты в Apple Watch.
- Новые звуки для медитации.
- Сервис SignTime, способный переводить с языка жестов и наоборот.
- VoiceOver научился описывать людей.
- Настройка AirPods на основе результатов проверки слуха.
- Тонкая настройка размеров, цвета и толщины текста.
Бета-версий iOS 14.7 будет много, так что работать она будет все стабильнее и все быстрее.
Напомним, что iOS 14.7 можно установить на следующие айфоны:
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone SE 2020
Читаем еще:
- iOS 15: что нового? Факты, слухи и аналитика
- Наглядное сравнение iPhone 13 и iPhone 12: чем они будут отличаться
- Вышла iOS 14.6 Release Candidate — что нового?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.