Apple выпустила tvOS 14.0.2 – новое программное обеспечение для Apple TV

Разработчики исправили баги.

Сегодня компания Apple выпустила обновление для приложения Apple TV – tvOS 14.0.2. Новое программное обеспечение исправило баги и поспособствовало улучшению производительности. Оно было выпущено спустя две недели после предыдущего обновления.

Чтобы обновить Apple TV, откройте «Настройки» и выберите «Обновление программного обеспечения». TvOS 14.0.2 будет развертываться, а затем должно обновить Apple TV в ближайшие несколько минут.

TvOS 14.0.2 – единственное новое обновление программного обеспечения, выпущенное Apple на сегодняшний день. По слухам, в ближайшее время компания представит новое программное обеспечение и для других устройств.

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