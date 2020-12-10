Apple выпустила вторую предрелизную сборку iOS 14.3 Release Candidate 2. А всё из-за огромных ошибок

Снова срочные исправления.

Всем привет, Apple пришлось в срочном порядке выпускать второй Release Candidate для iOS 14.3. Все подробности у нас.

Изменений нет никаких, весит прошивка столько же, но критические ошибки заставили купертиновцев срочно запилить обновление. Это и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо – ведь работа идёт, разработчики не медлят с обновами, а плохо, потому что ошибок становится всё больше, баги исправлять уже не в каждый прошивке, а через одну-две. Ведь ошибок много.

О том, когда выйдет стабильная версия для всех, а не только для разработчиков, обо всем нововведениях и другом читайте здесь.

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