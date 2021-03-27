Apple выпустила watchOS 7.3.3. Что нового?
Для Apple Watch Series 3 и более поздних моделей.
Вчера вышли обновления для iPhone и iPad. Речь об апдейтах iOS 14.4.2 и iOS 12.5.2. Также Apple не обошла вниманием свои умные часы.
Apple Watch получили прошивку watchOS 7.3.3. Загрузить ее можно через приложение Watch на айфоне.
Для watchOS 7.3.3 требуются, как минимум, Apple Watch Series 3. Скачать придется около 100 МБ.
Новых функций нет. Сообщается лишь, что Apple устранила опасную уязвимость. Она активно использовалась хакерами.
Установить апдейт не будет не лишним.
Источник: macrumors.com
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