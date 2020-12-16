Apple выпустила watchOS 7.3 Бета 1: зачем и что нового

Торопятся куда-то.

Apple спустя всего 2 дня после анонса прошивки под номером 7.2 выкатила ещё новинки, в том числе и watchOS 7.3. Вы узнаете, что нового и почему они так торопятся. Поехали!

Новая прошивка не вносит новый функционал или другие фишки. В ней дорабатывают новые алгоритмы из watchOS 7.2 и исправляют некоторые ошибки.

Напомню, что поставить её нельзя, если у вас нет профиля разработчика, а ещё: если у вас не установлена Бета от iOS 14.4 и macOS 11.2 Beta 1. А она, кстати, тоже вышла 16 декабря 2020. Всем лайк!

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