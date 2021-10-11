Новости

Apple выпустила watchOS 8.0.1 — прошивка полезна для владельцев Apple Watch Series 3

11 Окт, 2021

Apple выпустила watchOS 8.0.1 — прошивка полезна для владельцев Apple Watch Series 3

Исправление ошибок.

Вместе с iOS 15.0.2 компания Apple выпустила еще и обновленную прошивку для смарт-часов Apple Watch Series. watchOS 8.0.1 будет полезной для владельцев Apple Watch Series 3, которые по-прежнему актуальны (в отличие от Apple Watch Series 6).

watchOS 8

Что исправлено?

  • Процесс обновления ПО мог отображаться ранее с ошибками на Series 3. Больше этого нет.
  • Настройки спец. возможностей могли исчезать на Series 3. Больше не будут!

Весит апдейт 144 МБ.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021