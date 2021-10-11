Apple выпустила watchOS 8.0.1 — прошивка полезна для владельцев Apple Watch Series 3

Исправление ошибок.

Вместе с iOS 15.0.2 компания Apple выпустила еще и обновленную прошивку для смарт-часов Apple Watch Series. watchOS 8.0.1 будет полезной для владельцев Apple Watch Series 3, которые по-прежнему актуальны (в отличие от Apple Watch Series 6).

Что исправлено?

Процесс обновления ПО мог отображаться ранее с ошибками на Series 3. Больше этого нет.

Настройки спец. возможностей могли исчезать на Series 3. Больше не будут!

Весит апдейт 144 МБ.

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