Apple выпустила watchOS 8.5 beta 2 — что нового?
Не iOS 15.4 единой.
Вчера вечером купертиновцы выкатили следующую тестовую прошивку для умных часов. Речь идет о второй девелоперской бете watchOS 8.5.
Какие нововведения? Устранены различные мелкие недочеты и баги, повышена скорость работы на всех поддерживаемых Apple Watch Series (а это Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 и Watch SE).
А еще: поддержка новых эмодзи (из версии Emoji 14).
Номер сборки: 19Т5223е.
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