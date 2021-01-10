Apple выпустит AirPods Pro 2 и iPhone SE 3 в апреле
Ждать осталось недолго.
Apple тщательно хранит секреты о новинках. Но в их производстве участвуют тысячи людей. Время от времени случаются утечки. Об одной такой сообщил известный японский ресурс Macotakara.
Источники в китайской цепочке поставок рассказали о скором дебюте AirPods Pro 2 и iPhone SE (3 поколения). Если верить инсайдерам из Поднебесной, оба гаджета представят в апреле текущего года.
Какими они будут? Есть лишь информация о зарядном футляре AirPods Pro 2. Его габариты немного изменятся. Высота составит 46 мм, а ширина 54 мм. Толщина останется прежней – 21 мм.
Сами AirPods Pro 2 должны стать компактнее. Что касается iPhone SE 3, о нем подробностей мало. По более ранним слухам – он получит 5,5-дюймовый экран и дизайн, аналогичный iPhone 8 Plus.
Насколько это достоверно – узнаем через 3 месяца.
Источник: 9to5mac.com
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