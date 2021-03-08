Apple выпустит AR/VR гарнитуру в следующем году – по цене айфона

Прогноз авторитетного эксперта.

Многие знают Минг-Чи Куо? Это самый известный аналитик по теме Apple. Его утечкам, как правило, можно верить. Они довольно точны.

На этот раз он узнал о гарнитуре смешанной реальности Apple. Она будет поддерживать как AR, так и VR. Что круто – выйдет устройство уже в 2022 году.

Кроме того, Куо выяснил интересные подробности. Например, что прототипы новинки весят примерно 300 граммов.

Apple работает над снижением массы гаджета. Вероятно, конечный продукт станет легче на 100 или 200 граммов.

Есть информация о дисплеях micro-OLED и полной автономности. Гарнитура функционирует независимо от iPhone.

Помимо прочего, Куо поделился мнением о цене. Он предполагает, что за свою игрушку Apple попросит около 1000 долларов.

Легкие AR-очки компания представит позже – в 2025. А в 2030 гигант из Купертино анонсирует контактные линзы с дополненной реальностью.

Источник: 9to5mac.com

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