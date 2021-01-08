Apple выпустит беспилотный автомобиль только через 5 лет

Не так быстро, как хотелось бы.

У Apple нет дефицита в деньгах и талантах. Кажется, что компания может создать беспилотный автомобиль за год или два. Было бы желание. Но ничего подобного не происходит. Слухи об Apple Car продолжают оставаться слухами.

Когда эта таинственная машина появится на дорогах? Авторитетное издание Bloomberg узнало ответ. Журналисты связались с инженерами, знакомыми с планами Apple не понаслышке.

Вот что – анонимно – рассказали участники проекта Apple Car. Много времени разработчики потратили на систему самоуправления. Сейчас они занимаются приводом, кузовом авто и дизайном интерьера.

Команда небольшая, поэтому продукт еще не приблизился к производственной фазе. Полностью Apple Car будет готов лишь через 5 или 7 лет. Шансы, что релиз случится раньше – малы.

Автолюбителям-фанатам Apple придется набраться терпения.

Источник: imore.com

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