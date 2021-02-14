Apple выпустит iPhone 13 mini – даже несмотря на провал iPhone 12 mini

Новый маленький айфон.

Похоже, что iPhone 12 mini не достиг успеха. На эту модель пришлось лишь 5% продаж новых iPhone.

Появились слухи о прекращении выпуска iPhone 12 mini. Действительно, зачем Apple непопулярный смартфон? Кажется, что на iPhone 13 mini можно не надеяться.

Однако инсайдеры опровергают отказ от iPhone 13 mini. “Маленькая” версия обязательно выйдет.

Информатор Джон Проссер говорит, что линейка iPhone 13 скопирует серию iPhone 12. То есть – четыре телефона трех разных размеров. Включая вариант mini.

iPhone 13 mini для Apple – способ привлечь пользователей с ограниченным бюджетом. Даже если аппарат не интересен основной аудитории компании.

Источник: imore.com

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