Apple выпустит iPhone 13 Pro с накопителем емкостью 1 ТБ

Вдвое больше, чем у iPhone 12 Pro.

Максимальный объем хранилища в линейке iPhone 12 ограничен 512 ГБ. Если вам мало, дождитесь анонса iPhone 13.

Инсайдеры сообщают, что одна из версий iPhone 13 получит вместительный накопитель. Речь, как предполагается, идет об iPhone 13 Pro. Ему приписывают внутреннюю память на 1 ТБ.

Увы, о других моделях информации нет. Есть только более ранние слухи о поддержке Wi-Fi 6E.

Также утечки свидетельствуют о подэкранном сканере отпечатков и уменьшении размера “шторки”. Насколько сказанное достоверно – неизвестно.

Поклонникам Apple остается лишь набраться терпения. iPhone 13 представят, вероятно, в сентябре этого года.

Источник: gizmochina.com

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