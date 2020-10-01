Apple выпустит MacBook и iPad Pro с Mini-LED-дисплеем

Эту технологию применят впервые.

В конце 2021 года Apple планирует выпустить 16-дюймовый MacBook с Mini-LED-дисплеем. Сообщается, что подобную технологию применят и для iPad Pro, который выйдет уже в начале следующего года.

Поставлять светодиодные чипы для Apple будут компании Osram Opto Semiconductors и Epistar. В новом планшете будет встроено около 10 000 светодиодов от Epistar, в то время как производством чипов для MacBook займется Osram Opto Semiconductors.Ранее аналитики предсказывали, что iPad Pro станет первым продуктом компании с Mini-LED-дисплеем.

Точной информации о дате выпуска и цене устройств пока нет.

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