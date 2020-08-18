Apple выпустит недорогие Apple Watch SE

В пару к iPhone SE.

Apple выпустит менее дорогие смарт-часы Apple Watch SE, заявил инсайдер Komija_kj. Согласно его данным, новинка будет представлена компанией Apple в марте 2021 года.

Новые Apple Watch SE получат старый дизайн Apple Watch Series 3. Экран часов будут обрамлять достаточно широкие рамки. Их уменьшения, как в Apple Watch Series 4 и Series 5 не произойдет.

Apple снизит стоимость Apple Watch SE по сравнению с обычными моделями «умных» часов несколькими способами. По словам инсайдера, компания использует менее дорогие материалы для корпуса устройства. Сообщается, что корпус будет выполнен из пластика, а не из металла.

При этом, характеристики Apple Watch SE будут на уровне современных смарт-часов. Устройство получит новый процессор Apple S6 с чипом для беспроводных подключений W5, модуль Bluetooth 5.0 и 16 ГБ встроенной памяти. Также инсайдер подчеркнул, что Apple Watch SE будут иметь обновленную модель колесика Digital Crown с тактильной отдачей.

Вместе с запуском Apple Watch SE компания Apple перестанет продавать Apple Watch Series 3. По имеющейся информации, цена Apple Watch SE составит $199 (около 14 тысяч рублей).

Источник: Twitter.

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