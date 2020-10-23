Apple выпустит VR-очки с микродисплеями OLED

Аксессуар выйдет в 2022 году.

На этой неделе японское издание Nikkan Kogyo Shimbun сообщило, что Sony будет поставлять Apple микродисплеи OLED, которые будут использованы для очков AR / VR. Эту новость подтвердил один из авторитетных источников, который сообщил, что компания действительно планирует выпустить этот продукт с дисплеями от Sony.

Микродисплеи OLED (Organic LED) от SONY® Semiconductor Solutions – это ультрасовременные небольшие видеодисплеи, обеспечивающие быстрый отклик, технологию высококонтрастного изображения и точную цветопередачу. Очень тонкие дисплеи обеспечивают большее визуальное воздействие на приложения в AR / VR / MR. Благодаря большой диафрагме и высокой яркости, широкому цветовому спектру, меньшей отражательной способности и высокому динамическому диапазону они работают с высокой скоростью, не проявляя размытости при движении. Микродисплеи Sony также имеют встроенные драйверы для тонкой и легкой конструкции, а режимы энергосбережения позволяют продлить срок службы батареи.

По слухам Apple планирует выпустить свои очки AR / VR в 2021 году, но многие инсайдеры считают, что не стоит ожидать их выпуска ранее 2022 года. Янг также считает, что очки будут представлены в первой половине 2022 года.

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