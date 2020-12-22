Apple выпустят электрокар! Уже в 2024 году

Берем пример с Tesla?

У ребят из Купертино, похоже, очень амбициозные планы. К 2024 году технологический гигант намерен выпускать не только мобильные гаджеты, но и автомобили. В компании намерены перейти к серийному производству транспортных средств уже через три года. Такой информацией поделились сотрудники информационного портала Reuters.

Если верить журналистам, в компании ведут работы над созданием автомобиля собственного производства еще с 2014 года. Нельзя сказать, что разработка проходила гладко, и в какой-то момент Apple даже хотели отказаться от этой идеи и вместо этого заняться созданием собственного ПО для автопилота. Но все поменялось в 2018 году, когда в компании стал работать Дуг Филд.

Дуг занимался разработкой автомобилей Tesla, а теперь под его руководством находится огромный штат в Apple. Если верить слухам, новый автомобиль будет комплектоваться очень эффективными аккумуляторами, благодаря которым запас хода средства будет увеличен многократно.

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