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Apple Watch 2015 года выпуска теперь в списке устаревших устройств

1 Окт, 2021

Apple Watch 2015 года выпуска теперь в списке устаревших устройств

Могут быть проблемы с ремонтом.

Купертиновцы добавили свои первые умные часы Apple Watch, представленные 6 лет назад, в список устаревших устройств. Чем это грозит их владельцам?

Например, сервисные центры Apple могут отказать в их починке. Ну и с тех. поддержкой могут возникнуть серьезные проблемы.

Кстати, к устаревшим продуктам теперь относятся 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, выпущенные в 2015 году.

Напомним, первые Apple Watch продавались в трех версиях:

  • С сапфировым стеклом;
  • В спортивном варианте Apple Watch Sport (стекло Ion-X)
  • Премиальные Apple Watch Edition (корпус с золотом)

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