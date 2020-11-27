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Apple Watch Series 7 будут измерять ваше артериальное давление

27 Ноя, 2020

Apple Watch Series 7 будут измерять ваше артериальное давление

Ещё один плюс к «Здоровью».

За 6 лет Apple Watch научили следить за вашим здоровьем. Не просто замеряя пульс, а ещё и уровень кислорода в крови, даже делая подобие ЭКГ. Но это не финал в развитии Вотчей. Они решили встроить тонометр, так что артериальное давление будет под контролем. Все подробности у нас. Поехали!

Apple Watch 7

Вы скажете, что такое измерение невозможно, ведь ремешок часов – это не манжет тонометра. Он не умеет надуваться и сдуваться, но это касается такого кратковременного измерения. Apple решила пойти по своему пути: Watch Series 7 будут измерять давление постоянно. Особый ремешок будет надеваться на руку и обволакивать её. Купертиновцы обещают, что никакого дискомфорта не будет. И в этом им можно довериться, ведь мы не сможем вспомнить неудобное устройство из Калифорнии.

Apple Watch 7

Часы, постоянно мониторя ваше состояние, смогут оповестить вас об отклонении от нормы. Норма будет не такая, как мы привыкли сейчас, ведь само измерение ведётся иначе. Но самое главное в этой технологии – сподвигнуть вас к походу в мед. учреждение в случае частых отклонений.

А как вы относитесь к такой функции? Я отношусь скептически к этому, но задумка хорошая. Потому что контроль нормы – это хорошо, но лучше использовать медицинское оборудование, пусть и домашнее из аптеки.

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