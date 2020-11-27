Apple Watch Series 7 будут измерять ваше артериальное давление

Ещё один плюс к «Здоровью».



За 6 лет Apple Watch научили следить за вашим здоровьем. Не просто замеряя пульс, а ещё и уровень кислорода в крови, даже делая подобие ЭКГ. Но это не финал в развитии Вотчей. Они решили встроить тонометр, так что артериальное давление будет под контролем. Все подробности у нас. Поехали!

Вы скажете, что такое измерение невозможно, ведь ремешок часов – это не манжет тонометра. Он не умеет надуваться и сдуваться, но это касается такого кратковременного измерения. Apple решила пойти по своему пути: Watch Series 7 будут измерять давление постоянно. Особый ремешок будет надеваться на руку и обволакивать её. Купертиновцы обещают, что никакого дискомфорта не будет. И в этом им можно довериться, ведь мы не сможем вспомнить неудобное устройство из Калифорнии.

Часы, постоянно мониторя ваше состояние, смогут оповестить вас об отклонении от нормы. Норма будет не такая, как мы привыкли сейчас, ведь само измерение ведётся иначе. Но самое главное в этой технологии – сподвигнуть вас к походу в мед. учреждение в случае частых отклонений.

А как вы относитесь к такой функции? Я отношусь скептически к этому, но задумка хорошая. Потому что контроль нормы – это хорошо, но лучше использовать медицинское оборудование, пусть и домашнее из аптеки.

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