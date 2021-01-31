Apple Watch 7 станут тоньше и будут дольше работать

Apple избавится от вибромотора.

С нетерпением ждете анонса Apple Watch 7? Для вас хорошая новость. Часы могут быть интереснее, чем предполагалось.

Сюрприз от американского патентного ведомства. В его базе данных обнаружилась свежая заявка от Apple. Посвящена она улучшению конструкции Apple Watch.

Гаджет – по задумке инженеров из Купертино – лишится отдельного вибромотора. Он отвечает за обратную тактильную связь.

Однако фишка эта не пропадет. Ее функцию возьмет на себя батарея Apple Watch. Аккумулятор установят вместо металлической плашки, которая раньше создавала вибрацию.

Из-за удаления компонента в корпусе станет просторнее. Сказанное позволит в будущем снизить толщину Apple Watch. Более емкий источник питания тоже влезет.

Перечисленные новшества могут появиться в Apple Watch 7. К сожалению, никаких гарантий нет. Про некоторые патенты компания иногда забывает на годы.

Источник: techradar.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)