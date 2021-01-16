Apple Watch могут определять, есть ли у вас коронавирус

Быстрее, чем стандартный тест.

Apple Watch станут важным инструментом в борьбе с распространением COVID-19. Они – и другие носимые гаджеты – получат функцию проверки на коронавирус.

Интересное открытие сделали исследователи Стэнфордского университета и сети клиник Mount Sinai. Они установили, что у людей с COVID-19 снижается вариабельность сердечного ритма.

Этот показатель легко фиксируется смарт-часами. Например, Apple Watch с датчиком ЧСС. Именно их использовали ученые, проверяя теорию.

Вариабельность сердечного ритма меняется по мере развития воспаления в организме. А COVID-19 – невероятно воспалительное явление. Что позволяет выявить заражение до явных симптомов (либо при отсутствии таковых).

Стандартный тест требует мазка из носа. Неприятная процедура, которую трудно организовать. Apple Watch – иное дело. Они следят за владельцем круглосуточно, гарантируя своевременную диагностику.

Вероятно, функцию внедрят в ближайшем будущем, если благословит Apple.

Источник: phonearena.com

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