Apple Watch носят уже более 100 миллионов человек
Apple преодолела важный рубеж.
Интересной статистикой поделился Нил Кибарт, аналитик компании Above Avalon. Если верить его отчету, Apple Watch носят порядка 100 миллионов пользователей.
До заветной “сотни” Apple добралась в декабре прошлого года. В сказанном ей помогли новинки – Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и Apple Fitness+.
Чтобы установить рекорд, Apple понадобилось почти 6 лет (со дня выхода в продажу первых Apple Watch).
В последнее время популярность “яблочных” часов увеличилась. Только в 2020 люди приобрели 30 миллионов устройств. Больше, чем в 2015, 2016 и 2017 вместе взятых.
Также исследование свидетельствует, что Appe Watch есть у 10% владельцев iPhone. Для корпорации – это четвертый по значимости продукт (после iPhone, iPad и Mac).
Источник: 9to5mac.com
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