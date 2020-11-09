Новости

Apple Watch против кошмаров — FDA одобрили приложение для борьбы с посттравматическим расстройством

9 Ноя, 2020

Apple Watch против кошмаров — FDA одобрили приложение для борьбы с посттравматическим расстройством

Nightware против плохого сна.

В будущем Apple Watch помогут людям, страдающими от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Выпуск приложения уже одобрено управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое получит недвусмысленное название Nightware.

Как это будет работать? Датчики на Apple Watch могут легко отследить частоту сердечных сокращений и движения тела пользователя во время сна. Показатели сравниваются с  данными на сервере, на основе которых приложение определяет, снится ли пользователю кошмар или нет.

Apple Watch

Если проблемы со сном действительно присутствуют, Nightware подает сигнал для Apple Watch, чтобы гаджет включил вибрацию и разбудил пользователя. В создании приложения приняли участие более 70 пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.

Необходимо понимать, что Nightware не сможет вылечить ПТСР, а его использование призвано бороться с симптомами расстройства.

Источник: Phonearena

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020