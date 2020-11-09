Apple Watch против кошмаров — FDA одобрили приложение для борьбы с посттравматическим расстройством

Nightware против плохого сна.

В будущем Apple Watch помогут людям, страдающими от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Выпуск приложения уже одобрено управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое получит недвусмысленное название Nightware.

Как это будет работать? Датчики на Apple Watch могут легко отследить частоту сердечных сокращений и движения тела пользователя во время сна. Показатели сравниваются с данными на сервере, на основе которых приложение определяет, снится ли пользователю кошмар или нет.

Если проблемы со сном действительно присутствуют, Nightware подает сигнал для Apple Watch, чтобы гаджет включил вибрацию и разбудил пользователя. В создании приложения приняли участие более 70 пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.

Необходимо понимать, что Nightware не сможет вылечить ПТСР, а его использование призвано бороться с симптомами расстройства.

Источник: Phonearena

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