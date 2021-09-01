Apple Watch с градусником и глюкометром будут — но не сразу

Придется подождать.

Компания Apple выпустит смарт-часы Apple Watch с новыми функциями. Но не в этом году. Apple Watch Series 7 технически будут отличаться от Apple Watch Series 6 незначительно, главное в этом поколении — дизайн. Но смарт-часы от Apple с термометром и глюкометром появятся. Об этом пишет авторитетный ресурс The Wall Street Journal, сославшись на инсайдерские источники.

Когда? В 2022 году. То есть, в Apple Watch Series 8. Там как раз и будет стоять датчик для измерения температуры тела. Он также подойдет для определения циклов овуляции у женщин.

В этом же поколении вероятно появится и сенсор для мониторинга артериального давления. Это полезно для гипотоников и гипертоников.

Наконец, часы смогут проверять уровень глюкозы в крови.

Еще Apple Watch Series 8 хотят научить определять апноэ во сне. Что это такое? Прекращение легочной вентиляции во время сна. Простым языком, остановка дыхания. Такое случается часто. И от апноэ иногда умирают совершенно здоровые люди. Но с этой функцией пока все сложно. Скорее всего, в Series 8 ее не будет. Нужно время для доработки сенсора.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)