Apple Watch с камерой и Touch ID? Вполне возможно!

Но когда?

В новом патенте Apple указано, что будущие смарт-часы Apple Watch могут получить камеру со вспышкой. И не простую, а скрытую.

В заявке указано, что объектив будет скрыт за дисплеем.

А увидеть его можно будет только тогда, когда вы им воспользуетесь. Что это дает простым пользователям? Например, возможность использовать аналог Face ID на смарт-часах. Ну и, конечно, делать снимки с запястья.

«Камерочасы» — возможно, что это новое слово, которое приживется точно также, как ранее «камерофон».

Еще один патент указывает на возможное появление Touch ID в Apple Watch нового поколения. Сканер встроят в боковую кнопку.

И, наконец, последнее — купертиновцы рассматривают возможность создания Apple Watch с двухступенчатым дисплеем. На одном слое расположат привычный цветной экран, а на другом, как вариант, камеру и вспышку. В этом случае скрыть одно и открыть другое станет куда проще.

Но когда? Вряд ли в 2021 году, слишком рано. Но в Apple Watch Series 8 все это мы вполне можем увидеть.

Источник: Gizmochina

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