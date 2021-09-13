Apple Watch Series 2 с 4G и в золотой расцветке — увы, но лишь прототип

Снова от коллекционера.

Коллекционеры редких устройств Apple и прототипов продолжают делиться с нами фотографиями редких гаджетов, которые так и не увидели свет. На этот раз энтузиаст под ником DongleBookPro продемонстрировал Apple Watch Series 2 в золотой расцветке корпуса и с поддержкой eSIM и 4G-связи.

Конечно же, это всего лишь прототип. Мы то знаем, что сотовую связь в смарт-часы Apple добавили только в третьей серии.

Scrapped Proto 1 Series 2 This Watch has Cellular & A Red Crown (Present On Release Series 3) and The Stainless Steel Gold Color from Series 4 This watch was scrapped because the modem had nearly a ~60% failure rate and would overheat constantly. It Never made it Past Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71 — Dongle (@DongleBookPro) September 10, 2021

Почему Apple отказалась от выпуска таких Apple Watch Series 2, как выше? Все из-за того, что они слишком сильно грелись. Перегревался как раз модем. Поэтому его продолжили дорабатывать и внедрили только в следующем поколении.

А золотой корпус? Его почему-то впервые предложили в линейке Apple Watch Series 4.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)