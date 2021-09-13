Apple Watch Series 2 с 4G и в золотой расцветке — увы, но лишь прототип
Снова от коллекционера.
Коллекционеры редких устройств Apple и прототипов продолжают делиться с нами фотографиями редких гаджетов, которые так и не увидели свет. На этот раз энтузиаст под ником DongleBookPro продемонстрировал Apple Watch Series 2 в золотой расцветке корпуса и с поддержкой eSIM и 4G-связи.
Конечно же, это всего лишь прототип. Мы то знаем, что сотовую связь в смарт-часы Apple добавили только в третьей серии.
Scrapped Proto 1 Series 2
This Watch has Cellular & A Red Crown (Present On Release Series 3) and The Stainless Steel Gold Color from Series 4
This watch was scrapped because the modem had nearly a ~60% failure rate and would overheat constantly. It Never made it Past Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71
— Dongle (@DongleBookPro) September 10, 2021
Почему Apple отказалась от выпуска таких Apple Watch Series 2, как выше? Все из-за того, что они слишком сильно грелись. Перегревался как раз модем. Поэтому его продолжили дорабатывать и внедрили только в следующем поколении.
А золотой корпус? Его почему-то впервые предложили в линейке Apple Watch Series 4.
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