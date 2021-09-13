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Apple Watch Series 2 с 4G и в золотой расцветке — увы, но лишь прототип

13 Сен, 2021

Apple Watch Series 2 с 4G и в золотой расцветке — увы, но лишь прототип

Снова от коллекционера.

Коллекционеры редких устройств Apple и прототипов продолжают делиться с нами фотографиями редких гаджетов, которые так и не увидели свет. На этот раз энтузиаст под ником DongleBookPro продемонстрировал Apple Watch Series 2 в золотой расцветке корпуса и с поддержкой eSIM и 4G-связи.

Конечно же, это всего лишь прототип. Мы то знаем, что сотовую связь в смарт-часы Apple добавили только в третьей серии.

Почему Apple отказалась от выпуска таких Apple Watch Series 2, как выше? Все из-за того, что они слишком сильно грелись. Перегревался как раз модем. Поэтому его продолжили дорабатывать и внедрили только в следующем поколении.

А золотой корпус? Его почему-то впервые предложили в линейке Apple Watch Series 4.

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