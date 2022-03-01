Apple Watch Series 3 снимут с производства уже в этом году
Пора на пенсию.
По словам инсайдера и журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, купертиновцы закончат изготавливать и официально продавать Apple Watch Series 3 уже уже в 2022-м году. Возможно, что уже весной. Да, жалко. Но уже пора. На минуточку, продается эта модель уже 5 лет, и обновления получает исправно аж с 2017-го года.
Как будет выглядеть линейка умных асов Apple в этом году? Марк Гурман считает, что речь идет сразу о трех устройствах:
- Восьмые Эпл Уотч Series в разных размерах.
- Эпл Уотч Extreme с крепким корпусом для спортсменов и путешественников.
- Новое поколение бюджетных Эпл Уотч SE.
Пока есть возможность приобрести Series 3, рекомендуем это сделать. Одна из самых интересных моделей на рынке по соотношению цена-качество.
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