Apple Watch Series 3 снимут с производства уже в этом году

Пора на пенсию.

По словам инсайдера и журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, купертиновцы закончат изготавливать и официально продавать Apple Watch Series 3 уже уже в 2022-м году. Возможно, что уже весной. Да, жалко. Но уже пора. На минуточку, продается эта модель уже 5 лет, и обновления получает исправно аж с 2017-го года.

Как будет выглядеть линейка умных асов Apple в этом году? Марк Гурман считает, что речь идет сразу о трех устройствах:

Восьмые Эпл Уотч Series в разных размерах. Эпл Уотч Extreme с крепким корпусом для спортсменов и путешественников. Новое поколение бюджетных Эпл Уотч SE.

Пока есть возможность приобрести Series 3, рекомендуем это сделать. Одна из самых интересных моделей на рынке по соотношению цена-качество.

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