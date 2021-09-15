Apple Watch Series 3 все еще продаются — почему нет смысла переплачивать за Series 6, Series 7 и Watch SE

Расскажу.

Вчера компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 7. Наши ожидания вообще не оправдались. Это не новое поколение, а незначительный апдейт Apple Watch Series 6. Тот же дизайн, то же чипсет, те же датчики. Даже ремешки все подходят. Единственное отличие — экран побольше. Все! В целом — то еще разочарование.

А вот то, что купертиновцы по-прежнему продают и считают актуальными Apple Watch Series 3 не может не радовать. Значит модель и правда удачная.

У меня у самого такие, и я, знаете ли, доволен. Считаю, что переплачивать за Series 6, 7 и даже SE смысла попросту нет.

Расскажу о плюсах и почему не хочу менять Series 3.

Цена

Apple Watch Series 3, даже в стильном исполнении Nike Edition, стоят сейчас порядка 15 000 рублей. За Series 7 придется выложить не менее 36 тысяч (столько стоят сейчас Series 6). Apple Watch SE обойдутся в 25 тысяч. Спрашивается, а зачем переплачивать?

Причину вижу лишь одну: у Series 3 нет датчика измерения уровня кислорода в крови (поэтому, когда жена заболела COVID-19, пришлось покупать ей фитнес-браслет HONOR Band 6). Только из-за этого. Все остальное умеют Series 3.

Функциональность

Уже как год пользуются Apple Watch Series 3. Все необходимые для меня функции присутствуют.

Активность . Я, как вы знаете, люблю ходить, обожаю бассейн, спортзал и так далее. И Series 3 мне прекрасно подходят. Я с ними везде: хожу на улице (идеально считают шаги и сопряжены с приложением Pacer, о котором я также писал), плаваю в бассейне, даже сплю (интересно знать, какой пульс во сне). Работают зачастую 1,5, иногда 2 полных дня. Хватает.

. Я, как вы знаете, люблю ходить, обожаю бассейн, спортзал и так далее. И Series 3 мне прекрасно подходят. Я с ними везде: хожу на улице (идеально считают шаги и сопряжены с приложением Pacer, о котором я также писал), плаваю в бассейне, даже сплю (интересно знать, какой пульс во сне). Работают зачастую 1,5, иногда 2 полных дня. Хватает. Разговоры за рулем . Когда кто-то звонит, уже не лезу в карман за iPhone. Просто отвечаю через смарт-часы. Удобно и безопасно.

. Когда кто-то звонит, уже не лезу в карман за iPhone. Просто отвечаю через смарт-часы. Удобно и безопасно. Ответы на сообщения . Также отвечаю на сообщения (с помощью голосовой диктовки) в WhatsApp и Telegram.

. Также отвечаю на сообщения (с помощью голосовой диктовки) в WhatsApp и Telegram. Слежу за погодой.

Экономят заряд iPhone

В общем и целом (благодаря всему, что упомянуто выше), я реже тянусь за смартфоном. А это экономит его заряд. Давно уже не помню, чтобы мне не хватило заряда iPhone XS на полный день. Вечером всегда остается еще 20, а то и 30%.

Стильный дизайн

В Nike исполнении Apple Watch Series 3 кажутся мне идеальными. Золотая середина, как когда-то iPhone 4 (мне даже кажется они похожи). Все другие цвета корпусов и ремешком попросту раздражают. А это как раз то, что нужно.

В общем и целом, за 15 000 рублей сегодня это настоящий подарок. Полноценные смарт-часы, которые (с учетом того, как Apple обновляет свои устройства) останутся актуальными еще очень долго!

А у вас какие смарт-часы?

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