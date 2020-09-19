Apple Watch Series 5 VS Apple Watch Series 6 сравнение

Разбираемся, в чем преимущества нового аксессуара.

Компания Apple представила новые Apple Watch Series 6 на прошлой неделе. Модель отличилась от своего предшественника несколькими важными функциями и дизайном. Мы решили сравнить прошлую модель и нынешнюю, чтобы разобраться в их преимуществах и недостатках.

Дизайн

Дизайн Apple Watch Series 5 и Apple Watch Series 6 остался идентичным. Однако керамический корпус купертиновцы решили снять с производства.

Что касается цветов, то теперь алюминиевые Series 6 доступны в красных и синих расцветках. Также покупателям предлагается золотая и графитовая отделка. Присутствует и новый вариант ремешка – нейлоновый.

Дисплей

Дисплей OLED Retina с поддержкой Always–on теперь в 2, 5 раза ярче, что значительно упрощает просмотр данных во время тренировки.

Что касается сенсора, то теперь он не распознает силу нажатия, так как компания отказалась от Force Touch.

Производительность

В Apple Watch Series 6 встроен новейший двухъядерный процессор Apple S6, который на 20% быстрее, чем процессор S5 в предыдущей модели. Благодаря этому новая модель может полностью зарядиться за 1,5 часа.

Apple Watch Series 6 рассчитаны на то же 18–часовое время автономной работы, что и Apple Watch Series 5, однако теперь вы можете увеличить его, если, например, занимаетесь спортом.

Здоровье

В этом году Apple сделала функции здоровья основным отличием между прошлогодней и новой моделью умных часов.

Главной фишкой Series 6 стал датчик кислорода в крови с четырьмя группами цветных светодиодов, а также с фотодиодами на задней панели. Пользователь может снять показания за 15 секунд. Работа датчика так же происходит в фоновом режиме – например, во время сна пользователя.

Apple Watch Series 6 теперь оснащены активным высотометром, который в режиме реального времени отображает высоту над уровнем моря.

Apple Watch Series 6 работает в сетях Wi–Fi 5 ГГц. В то время как гаджет–предшественник – с частотой 2,4 ГГц.

Гаджет так же оснащен чипом U1, однако функция автомобильный ключ, которой он способствует, ограничена на территории России.



Итог

У Apple Watch 6 Series действительно есть несколько инновационных функций по сравнению со своим предшественником, ради которых стоит приобрести этот аксессуар: улучшенная производительность, датчик кислорода в крови, постоянно включенный экран, новый чип U1, а также несколько вариаций цветов. Однако покупателя может огорчить тот факт, что создатели отказались от адаптера питания, выражая заботу об окружающей среде.

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