Apple Watch Series 6 измеряют сатурацию столь же хорошо, как и медицинское оборудование
SpO2 топ!
У смарт-часов Apple Watch Series 6 (а значит и у Series 7) датчик измерения кислорода в крови настолько же хорош, как и полноценный медицинский прибор. К такому выводу пришли эксперты Университета Сан-Паулу.
Сравнение Apple Watch Series 6 с профессиональным пульсоксиметром продемонстрировало, что оба прибора выдают идентичные значения. Причем выборка весьма широкая — более сотни пациентов пульмонологической клиники.
Таким образом, доверять цифрам измерения сатурации, полученным с Apple Watch Series 6, можно на все 100%.
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