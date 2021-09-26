Apple Watch Series 6 измеряют сатурацию столь же хорошо, как и медицинское оборудование

SpO2 топ!

У смарт-часов Apple Watch Series 6 (а значит и у Series 7) датчик измерения кислорода в крови настолько же хорош, как и полноценный медицинский прибор. К такому выводу пришли эксперты Университета Сан-Паулу.

Сравнение Apple Watch Series 6 с профессиональным пульсоксиметром продемонстрировало, что оба прибора выдают идентичные значения. Причем выборка весьма широкая — более сотни пациентов пульмонологической клиники.

Таким образом, доверять цифрам измерения сатурации, полученным с Apple Watch Series 6, можно на все 100%.

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