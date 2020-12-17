Apple Watch Series 7: характеристики, дизайн и когда выйдут

Первые подробности.



Всем привет, анонс 7-й Серии часов от Apple ещё не скоро, но мы уже знаем некоторые подробности о новинке 2021. Поехали!

Дизайн. Вот он будет новый. Угловатые формы под стать 12-м Айфонам.

Цвета. Ожидается полностью чёрный цвет. Новый для Watch, но не новый для самой Эппл. Вы же помните iPhone 7 и его Plus-версию. Об этом я уже писал, интересно, что для Купертино это будет трендом в 2021.

ПО. С новыми часами появится и новая версия watchOS под номером 8. Особых визуальных изменений в прошивке вы не увидите. Но новая анимация нас скорее всего ожидает.

Здоровье. Series 7 смогут даже измерить ваше давление.

Экран будет выполнен по новой технологии Micro-LED, а это положительно скажется на яркости и экономии энергии.

А чего вы ждёте от новых Series 7?

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