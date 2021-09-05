Apple Watch Series 7 можно будет купить в сентябре, но их ожидается крайне мало
Дефицит неизбежен.
Ресурс Bloomberg и Марк Гурман, авторитетный инсайдер и журналист, сообщают, что Apple Watch Series 7 из-за проблем с производством будут продаваться после старта в крайне ограниченном количестве. Дефицита в первые месяца купертиновцам избежать не удастся.
Смарт-часы покажут вместе с линейкой Айфон 13 уже 14 сентября. Но вот с продажами могут возникнуть нюансы. Вероятно, что Apple будет поставлять на рынок Watch Series 7 порционно, небольшими партиями. Рай для спекулянтов и беда для потребителей…
Когда проблема будет решена? Господин Гурман, увы, не знает. Но речь идет о нескольких месяцах.
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