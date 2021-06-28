Apple Watch Series 7 получит большую батарею, но новых сенсоров не ждите

Компромисс.

Портал WCCF Tech, сославшись на инсайдеров, пишет, что смарт-часы Apple Watch Series 7 действительно получит большой аккумулятор (как мы и предполагали). Но не спешите радоваться. Купертиновцам пришлось пойти на компромисс. Ради емкой батареи им пришлось пожертвовать новыми сенсорами. Так что функционал у Apple Watch Series 7 будет в целом таким же, как у Apple Watch Series 6.

Новые датчики придется ждать до 2022 года. Их установят уже в Apple Watch Series 8.

Так что в этом году рассчитывать на датчик, измеряющий уровень глюкозы в крови, а также на сенсор, определяющий температуру тела, не стоит.

Какой будет автономность смарт-часов седьмого поколения? Думается, что около 20-22 часов (против 18 часов у Apple Watch Series 6). Вполне достойно, если так.

Ну и внешний вид у семерки ожидается совершенно другой. Узнаваемый, но серьезно обновленный.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)